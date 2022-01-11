شاهد: عائلة بلغارية مسلمة تحيي تقاليد زفاف محلية قديمة

احتفلت نيفي إمينكوفا المرأة الشابة (21 عاماً) في قرية ريبنوفو الجبلية في بلغاريا بطقوس زواج كانت تتبع قديماً في هذا البلد، حيث تمكّنت أقلية بوماك المسلمة من الحفاظ عليها رغم سياسات الاستيعاب التي عانت منها في الحقبة الشيوعية. ويستمر هذا التقليد المفعم بالألوان ليومين كاملين، ويبلغ ذروته مع الرسم على وجه العروس. ويتمثّل هذا المشهد المسمّى "غيلينا" بوضع طبقة بيضاء سميكة على الوجه قبل لصق حبات لامعة ملوّنة. ولا تفتح العروس عينيها إلا بعد إعلان الإمام عقد القران. ويعيش حالياً في بلغاريا نحو 200 ألف من البوماك. ومثل "طرحة العروس في الديانة المسيحية"، تخفي الرسوم ملامح الفتاة التي لا تظهر إلّا مساءً عندما يغسل زوجها وجهها بالحليب. وقبل هذه الطقوس، تتخلّل الحفلة أصوات الطبول ورقصات عدّة وطعام وفير، بينما يسير الزوجان جنباً إلى جنب مزينين بالأوراق النقدية.