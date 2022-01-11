شاهد: عائلة بلغارية مسلمة تحيي تقاليد زفاف محلية قديمة

احتفلت نيفي إمينكوفا المرأة الشابة (21 عاماً) في قرية ريبنوفو الجبلية في بلغاريا بطقوس زواج كانت تتبع قديماً في هذا البلد، حيث تمكّنت أقلية بوماك المسلمة من الحفاظ عليها رغم سياسات الاستيعاب التي عانت منها في الحقبة الشيوعية. ويستمر هذا التقليد المفعم بالألوان ليومين كاملين، ويبلغ ذروته مع الرسم على وجه العروس. ويتمثّل هذا المشهد المسمّى "غيلينا" بوضع طبقة بيضاء سميكة على الوجه قبل لصق حبات لامعة ملوّنة. ولا تفتح العروس عينيها إلا بعد إعلان الإمام عقد القران. ويعيش حالياً في بلغاريا نحو 200 ألف من البوماك. ومثل "طرحة العروس في الديانة المسيحية"، تخفي الرسوم ملامح الفتاة التي لا تظهر إلّا مساءً عندما يغسل زوجها وجهها بالحليب. وقبل هذه الطقوس، تتخلّل الحفلة أصوات الطبول ورقصات عدّة وطعام وفير، بينما يسير الزوجان جنباً إلى جنب مزينين بالأوراق النقدية.
No Comment المزيد من
شاهد: عودة الأطفال إلى المدارس في أوغندا بعد إغلاق لمدة عامين تقريبًا بسبب جائحة كوفيد-19
شاهد: حريق يأتي على مخيم للروهينغا في بنغلاديش
شاهد: مدينة ألماتي في كازاخستان تحصي الأضرار التي خلفتها الاحتجاجات وأعمال العنف
شاهد: الشرطة تلقي رذاذ الفلفل الأحمر على وجوه مشجعي لاعب التنس ديوكوفيتش
شاهد: مقتل 19 شخصا بينهم 9 أطفال في "واحد من أسوأ" الحرائق بتاريخ مدينة نيويورك الحديث
شاهد: عشاق ديوكوفيتش يحتفلون في ملبورن بعد قرار محكمة أسترالية الإفراج عنه
بدون تعليق: أطفال في كولونيا يتلقون جرعة اللقاح المضاد لكوفيد في طائرة
بدون تعليق: المؤمنون في طوكيو يصلون من أجل صحة جيدة خلال حفل تنقية الماء المثلج
بدون تعليق: مظاهرات في ملبورن وبلغراد للمطالبة بإنصاف ديوكوفيتش
بدون تعليق: ألم وتساؤلات في صفوف الناجين من الكارثة في الجبال الباكستانية
بدون تعليق: المشجعون يتوافدون على ملعب أولمبي لحضور المباراة الافتتاحية لكأس إفريقيا للأمم
بدون تعليق: الثلوج تعم نيويورك والسياح والسكان يستمتعون في سنترال بارك
بدون تعليق: متظاهرون يقتحمون مقر حزب معارض في ألبانيا
بدون تعليق: بنما تطلق حملة تلقيح الأطفال ضد كوفيد-19 وسط ارتفاع في عدد حالات الاصابة بالفيروس
بدون تعليق: الإثيوبيون يحتفلون بعيد الميلاد الأرثوذكسي في مدينة لاليبيلا المقدسة