بدون تعليق: متظاهرون رافضون للتلقيح يشتبكون مع الشرطة في صوفيا

اشتبك متظاهرون معارضون للإجراءات الحكومية الرامية لمكافحة تفشي فيروس كورونا المستجد في العاصمة البلغارية صوفيا مع الشرطة الأربعاء أثناء محاولتهم اقتحام البرلمان. ومنعت الشرطة المتظاهرين من دخول المبنى واعتقلت البعض، فيما أصيب البعض الآخر بجروح من بينهم ضباط شرطة. واندلعت أحداث العنف في المسيرة الاحتجاجية التي نظمتها مجموعة قومية تعارض بشدة إجراءات مكافحة الوباء التي ترعاها الحكومة. ولوح المتظاهرون الذي قدر عددهم بنحو ألف متظاهر بالأعلام الوطنية وغنوا الأغاني الوطنية. تواجه بلغاريا طفرة جديدة في الإصابات بالفيروس التاجيز وتعد البلاد الدولة الأقل تحصينًا في الاتحاد الأوروبي، حيث تم تطعيم ثلث السكان فقط بشكل كامل ضد كوفيد-19.
يخضع الرئيس البلغاري رومان راديف، ورئيس الوزراء كيريل بيتكوف وحوالي 12 مسؤولاً رفيع المستوى لحجر صحي بعدما شاركوا في اجتماع مع رئيس البرلمان، الذي تبيّن لاحقاً بأنه مُصاب بالفيروس.
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