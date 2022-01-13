تتميز "قرية البخور" في فيتنام باللون الوردي المبهر حيث يقوم العمال بإعداد االعيدان البخورية لعطلة رأس السنة القمرية الجديدة "تيت". وقرية كوانج فو كاو الواقعة على مشارف العاصمة الفيتنامية هانوي معروفة بهذه الحرفة، غير أنه وخلافا للأعوام الماضية تضعف القواعد الصارمة لوقف انتشار كوفيد-19 بريق المدينة. يقول أحد صناع البخور "بسبب الإجراءات الوقائية ضد كوفيد، لا يمكن تحريك الشاحنات لذا فإن منتجاتنا تتحرك بشكل أبطأ" ، مضيفًا أن المبيعات انخفضت بنسبة 30 بالمئة مقارنة بالعام الماضي.
في هذه القرية وكغيرها من القرى الأخرى في المنطقة، يعيش العديد من السكان على هذه الحرفة التي تعود إلى مائة عام. وتحرص العائلات على نقل سر الصنعة من جيل إلى جيل.
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