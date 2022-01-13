بدون تعليق: كنديان يأخذان حمامًا باردا في بحيرة تورنتو شبه المتجمدة

لم تنقص برودة المياه من عزيمة كنديان قررا الاستحمام في المياه الجليدية لبحيرة أونتاريو في مدينة تورنتو الكندية. في هذه الفترة من السنة تنخفض درجة حرارة مياه البحرية في الصباح إلى 20 درجة مئوية تحت الصفر. ويشاع أن المياه الباردة تغذي نشاط الجسم وتمنحه حيوية كبيرة.