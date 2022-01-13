بدون تعليق: سمكة تقود حوضا متحركا

أظهر باحثون إسرائيليون سمكة ذهبية قادرة على قيادة حوض أسماك متحرك على عجلات، إذ وجدوا أنها تتمتع بقدرات ملاحية فطرية تسمح لها بذلك في حال تحفيزها من خلال الطعام. وصمم الباحثون في جامعة بن غوريون في النقب حوض أسماك مع عجلات ووضعوا فيه سمكة ذهبية وكاميرا وزودوه بتقنية استشعار تنقل ترجمة حركة السمكة إلى العجلات. ووضع الباحثون أهدافا ملونة على الناحية الثانية لتصل إليها السمكة.