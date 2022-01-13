شاهد: التكتل العسكري بقيادة روسيا يستعرض قواته قبل الإنسحاب من كازاخستان

استعرض التكتل العسكري الذي تقوده روسيا في كازاخستان قواته الخميس استعدادا لمغادرة البلاد، بعد نشرها لمدة أسبوع وسط أسوأ موجة من الاضطرابات تشهدها الدولة الواقعة في آسيا الوسطى. وأفسحت المظاهرات على ارتفاع أسعار الطاقة الطريق لأعمال العنف والنهب، مما أسفر عن مقتل العشرات في مدينة ألماتي، أكبر مدن البلاد.

وكان رئيس كازاخستان قاسم جومارت توكاييف قد طلب المساعدة من منظمة معاهدة الأمن الجماعي الأسبوع الماضي بعدما تحولت احتجاجات بدأت سلمية على ارتفاع أسعار الوقود إلى العنف في العديد من المدن الكبيرة.

وقالت السلطات هذا الأسبوع إن الوضع استقر وإنها استكملت ما وصفته "بعمليات مكافحة الإرهاب" في معظم أنحاء البلد، باستثناء مدينة ألما آتا أكبر مدن قازاخستان.

وقال التحالف الخميس إن انسحاب قوة حفظ السلام بشكل كامل ستستغرق عشرة أيام.

واعتقلت السلطات قرابة عشرة آلاف شخص بسبب الاضطرابات التي هاجم خلالها بعض المحتجين قوات الأمن واستولوا على مبان حكومية وأحرقوها ونهبوا متاجر.