دعا متظاهرون في جاكرتا الجمعة إلى مقاطعة دورة الألعاب الأولمبية الشتوية في بكين لعام 2022 بسبب معاملة الصين لمسلمي الإيغور في شينجيانغ.
واحتشد العشرات من الشباب المتظاهرين خارج السفارة الصينية في العاصمة الإندونيسية قبل الألعاب الأولمبية المقررة الشهر المقبل. وأعلنت الحكومة الأمريكية والبرلمانات في بريطانيا وبلجيكا وهولندا وكندا أن سياسات بكين ضد الأويغور ترقى إلى مستوى الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية.
يعيش ما يقدر بمليون أو أكثر من الإيغور والأقليات المسلمة الأخرى في معسكرات تصفها الصين بأنها مراكز تدريب وتعليم مهني. وتقول بكين إن الخطوات التي اتخذتها ضرورية لمكافحة الإرهاب والحركة الانفصالية.
بالإضافة إلى مقاطعة الألعاب، دعا المتظاهرون الحكومة أيضًا إلى وقف مصالح الصين في مياه ناتونا الخاضعة للسيادة الإندونيسية في بحر الصين الجنوبي.
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