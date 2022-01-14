يعاني الآلاف من السكان في مدينة غوما في الكونغو الديمقراطية من نقص حاد في المياه نتيجة عطل أصاب أنابيب التوزيع.
وامتد النقص في بعض المناطق ليصل إلى عشرة أيام دون مياه نظيفة مما يزيد المخاوف من بروز أمراض معدية في المدينة ومنها إلى مدن أخرى.
يعاني الآلاف من السكان في مدينة غوما في الكونغو الديمقراطية من نقص حاد في المياه نتيجة عطل أصاب أنابيب التوزيع.
وامتد النقص في بعض المناطق ليصل إلى عشرة أيام دون مياه نظيفة مما يزيد المخاوف من بروز أمراض معدية في المدينة ومنها إلى مدن أخرى.
No Comment المزيد من
بدون تعليق: عواصف ثلجية شديدة تضرب شمال وغرب اليابان
بدون تعليق: صيد جماعي في الهند خلال مهرجان الحصاد بهوجالي بيهو
بدون تعليق: المعلمون في فرنسا يضربون عن العمل للاحتجاج على استراتيجية الحكومة ضد كوفيد
بدون تعليق: إطلاق سراح "ملك" السكان الأصليين في جنوب إفريقيا بعد اعتقاله بتهمة زراعة القنب الهندي
شاهد: السماح للأزواج المثليين بتبني الأطفال في تايوان
مقتل 24 شخصاً وإجلاء الآلاف من منازلهم بفعل الفيضانات في البرازيل
بدون تعليق: ارتفاع منسوب مياه الأنهار يهدد حياة سكان منطقة جيروند في فرنسا
بدون تعليق: قرية البخور في فيتنام تستعد للاحتفال برأس السنة القمرية "تيت"
بدون تعليق: كنديان يأخذان حمامًا باردا في بحيرة تورنتو شبه المتجمدة
بدون تعليق: سمكة تقود حوضا متحركا
شاهد: عاصفة ثلجية تضرب اليابان.. وتسجيل 31 سنتمتراً من الثلوج في 3 ساعات
بدون تعليق: متظاهرون رافضون للتلقيح يشتبكون مع الشرطة في صوفيا
شاهد: كوكايين وهيروين بمئات الكيلوغرامات.. صيد ثمين للشرطة الكرواتية بقيمة 17 مليون يورو
شاهد: آلاف الأشخاص يتجمعون على شاطئ ويداه في بنين لتكريم "إله الماء" مامي واتا
شاهد: حريق ضخم يلتهم أكثر من 100 منزل في تشيلي