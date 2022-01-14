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أزمة نقص المياه في مدينة جوما

يعاني الآلاف من السكان في مدينة غوما في الكونغو الديمقراطية من نقص حاد في المياه نتيجة عطل أصاب أنابيب التوزيع.

وامتد النقص في بعض المناطق ليصل إلى عشرة أيام دون مياه نظيفة مما يزيد المخاوف من بروز أمراض معدية في المدينة ومنها إلى مدن أخرى.

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