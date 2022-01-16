شاهد: لصوص ينهبون قطارات البضائع في لوس أنجلوس دون عقاب

يتعرض عشرات القطارات في لوس أنجلوس الأميركية للنهب يومياً من قبل سارقين يستغلون توقفها، ليهاجموها وليسرقوا البضائع التي تم شراؤها عبر الإنترنت من مقطوراتها. ويخلف السارقون وراءهم آلاف الطرود والعلب والبضائع التي ينتهي تاريخ صلاحيتها، والتي لن تصل يوماً إلى وجهتها الأساسية. وتأثرت عدة شركات كبيرة بعمليات السرقة هذه، بينها آمازون، تارغت، يو بي إس، وفيديكس، وقد زاد عددها كثيراً في الأشهر الأخيرة. وقالت الشركة المشغلة لشبكة السكك الحديدية "يونيون باسيفيك" إن السرقات زادت بنسبة 160 بالمئة في لوس أنجلوس منذ كانون الأول/ديسمبر 2020، مسببة خسائر تبلغ قيمتها نحو 5 ملايين دولارات في 2021.