شاهد: أكبر تجمع لدونالد ترامب بأنصاره منذ أكتوبر - تشرين الأول الماضي

وسط رياح صحراوية هبّت في محيط سهل شاسع، رُفعت رايات "ترامب 2020" و"ترامب 2024" في تجمع للرئيس الأمريكي السابق بأنصاره في فلورنس الريفية الواقعة جنوب شرق فينيكس.
والتجمّع هو الأول بهذا الحجم دعما للملياردير الجمهوري منذ تشرين الأول/أكتوبر.
وأصر ترامب خلال التجمع على أنه فاز بالانتخابات الرئاسية الأمريكية التي جاءت بالديمقراطي جو بايدن إلى البيت الأبيض.
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