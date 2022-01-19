تحدى عشرات المسيحيين الأرثوذكس البرد وسبحوا في المياه الجليدية لنهر سافا في بلغراد عشية عيد الغطاس. وبلغت درجة حرارة مياه النهر 2.6 درجة مئوية ودرجة حرارة الهواء 6 درجات مئوية.
وقال بوجدان يوفيتشيتش صاحب الـ 61 عاما ""الجو بارد قليلاً، ولكن عندما تسبح من أجل الصليب المقدس، هناك دفء يحيط بك وليس الأمر صعبًا كما يبدو عندما تشاهد من الضفاف. كانت هذه هي السباحة الثامنة عشرة بالنسبة لي، لدي بعض الخبرة وأعرف كيف أقوم بذلك". أما ميلان لازوفيتش، البالغ من العمر 31 عاما فقد أكد قائلا "هذا هو أفضل عام للسباحة. كان العام 2015 الأسوأ لأن درجة حرارة الهواء هوت إلى 20 درجة مئوية تحت الصفر وكانت درجة حرارة الماء 2 درجة مئوية".
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