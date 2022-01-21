شاهد: أسراب من الطائرات المسيرة تضيء سماء دبي

تمت برمجة خمسمائة طائرة بدون طيار للتحليق معا لإنشاء صور ثلاثية الأبعاد في سماء دبي. وقد تم استخدام هذه التقنية للوصول إلى الحشود الجماعية في المدينة. وتزامنت هذه البرمجة مع عروض حية استمتع الحضور خلالها بمجموعة من الألوان الزاهية، والمشاهد الجميلة على خلفية المدينة الساحلية الرائعة. ويعد العرض خطوة إلى الأمام للتطورات التكنولوجية التي تشمل الذكاء الاصطناعي والروبوتات وبرنامج الفضاء ومستقبل الكون.
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