شاهد: نشطاء البيئة يحتشدون في مطار بباريس للتنديد باستخدام الطائرات الخاصة

العشرات من نشطاء البيئة احتشدوا، اليوم الجمعة، فوق مدرّج بمطار باريس لو بورجيه الدولي بالعاصمة الفرنسية للتنديد بـ"الأثرياء" الذين يسافرون على متن طائرات خاصة،

ويؤكد هؤلاء النشطاء أنّ ثمة حاجة ماسّة لتكثيف الجهود من أجل الحد من الانبعاثات التي تسبب الاحتباس الحراري والذي بدوره يساهم بشكل رئيس في التغيّر المناخي بالعالم، مشيرين إلى أن الطائرات الخاصة ترفع إلى حد كبير من معدّلات تلك الابعاثات.

الفعالية البيئية نظّمها النشطاء في منظمة "إكستينكشن ريبليون" المعنية بالدفاع عن البيئة وجمعية "أتاك" للناشطين الفرنسيين وجمعية "الترناتيبا" البيئية.

ويجدر بالذكر أن صناعة الطيران قد أضافت أكثر من مليار طن متري من انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون إلى الغلاف الجوي خلال عام 2019، في حين انخفضت الانبعاثات منذ ذلك الحين بسبب جائحة فيروس كورونا وما تسببت به من توقف في خطوط الطيران والحركة الجوية حول العالم.