أطلق متخصصون من وزارة البيئة البوليفية سراح طائر كوندور في منطقة الأنديز يوم الاثنين. وتم العثور على الطائر من جبال الأنديز، الذي كان يبلغ من العمر حوالي خمس سنوات، مريضًا في نوفمبر الماضي وقالت السلطات إنه "بعد شهور من التعافي، يمكن إطلاق الطائر في البرية، حيث سيتم مراقبته". يعتبر كوندور الأنديز طائرًا مميزًا في منطقة الأنديز وهو محمي من قبل بعض دول أمريكا الجنوبية.
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