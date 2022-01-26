في لابلاند الفنلندية تحولت كاسحات الجليد لواحدة من أهم نقاط الجذب السياحي. وتصل رسوم الرحلة على متن السفينة إلى حوالي مائتين وخمسة وعشرين يورو للفرد الواحد، لرحلة تستغرق ثلاث ساعات. ويقول أوليغس كاستالغانس، كبير المهندسين: "أحياناً يستغرق خروج السفينة وحده ساعة كاملة. إذا بقيت عدة أيام في درجة حرارة -20 درجة مئوية، يصبح الجليد صلباً وسميكاً للغاية.. في بعض الأحيان نستخدم طناً من الوقود لبدء تشغيلها فقط. ووفقاً للمدربين فإن كل كاسحة تحتوي على بزات نجاة لحوادث البحر، تحافظ على درجة حرارة الجسم وتضمن البقاء على قيد الحياة لعدة ساعات.
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