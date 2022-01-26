شاهد: أستراليون يتظاهرون لإلغاء العطلة الرسمية للعيد الوطني

خرج آلاف الاستراليين يوم الأربعاء، بمناسبة العيد الوطني لأستراليا، مطالبين بإلغاء العطلة الرسمية من أمام البرلمان في سيدني. وقال المتظاهرون إن جرائم قد ارتكبت بحق السكان الأصليين في استراليا بعد وصول السفن البريطانية إليها عام 1788. ويعتبر العديد من الأستراليين الأصليين منذ عام ،1938 أنَّ هذا التاريخ يُمثِّل يوم حداد، وإحياء لذكرى غزو البريطانيين للأرض، وبداية للاستعمار، حيث يعترضون على الاحتفال باليوم كعطلة رسميَّة.
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