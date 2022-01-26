أُطلقت سلاحف بحرية مهاجرة مزودة بمنارات لا سلكية في المحيط الهندي قبالة شواطئ سان ليو في جزيرة لا ريونيون. بفضل هذه المنارات، ستكون السلاحف قادرة على نقل بيانات درجة الحرارة والعمق والملوحة في الوقت الفعلي، خاصة في المناطق القريبة من أعين الأعاصير، والتي لا تستطيع الأقمار الصناعية تغطيتها.