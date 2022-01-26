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سلاحف بحرية مجهزة بمنارات لمساعدة خبراء الأرصاد الجوية في جزير لا ريونيون

أُطلقت سلاحف بحرية مهاجرة مزودة بمنارات لا سلكية في المحيط الهندي قبالة شواطئ سان ليو في جزيرة لا ريونيون. بفضل هذه المنارات، ستكون السلاحف قادرة على نقل بيانات درجة الحرارة والعمق والملوحة في الوقت الفعلي، خاصة في المناطق القريبة من أعين الأعاصير، والتي لا تستطيع الأقمار الصناعية تغطيتها.

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