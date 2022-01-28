شاهد: فلسطينيون يتزلجون ويلعبون بكرات الثلج في باحة الأقصى في القدس

غطت الثلوج مدينة القدس، مجبرة سلطات المدينة على إغلاق الشوارع والمدارس والمحلات التجارية. وظهرت المعالم الشهيرة في المدينة مغطاة بالثلوج التي تساقطت يوم الأربعاء. كذلك أغلقت القوات الإسرائيلية الطرق المؤدية إلى الضفة الغربية المحتلة بسبب التساقطات، التي تاتي إثر عاصفة شتوية ضربت اليونان وتركيا خلال الأيام الاخيرة، متسببة في إرباك كبير لحركة النقل والمسافرين. كذلك تسببت الجبهة الباردة بتساقطات كبيرة للثلوج في مناطق من الأردن ولبنان وسوريا، حيث تفاقمت محنة النازحين السوريين بسبب ظروف البرد القاسية.