خرج آلاف الأشخاص في مظاهرات يوم الأحد في شمال الشيلي، احتجاجا على تدفق المهاجرين الفنزويليين غير النظاميين، المتهمين بالتسبب في ارتفاع نسبة الجريمة.

جاءت هذه المظاهرة بعد انتشار مقطع مصور عبر وسائل التواصل الاجتماعي يظهر اعتداء سبعة فنزويليين على عنصرين من الشرطة في ايكيكي، كانا يقومان بتحرير مخالفة بحقهم، مما أثار موجة سخط كبرى في البلاد.

وقال متظاهر كان يسير في مقدمة الموكب الذي رُفعت فيه الاعلام الشيلية: "لا نريد المزيد من المهاجرين غير النظاميين في مدينتنا".

وقد تضاعفت جرائم القتل ثلاث مرات تقريبًا (+ 183%) في عام 2021 في إكيكي، بينما ارتفع الاتجار بالمخدرات بنسبة 42% وعمليات السرقة المصحوبة بأعمال عنف بنسبة 18%، وفقًا لإحصاءات مكتب المدعي العام الإقليمي. وارتفع تهريب المهاجرين بنسبة تزيد عن 501% مقارنة بالعام السابق.