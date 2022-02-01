تجمعت حشود من الناس عند أحد أكثر المعابد شعبية في هونغ كونغ، لإشعال أعواد البخور وإقامة الصلوات في اليوم الأول من سنة النمر، السنة القمرية الجديدة، وسط حالة من القلق بشان الوضع الصحي في البلاد ومتحورة أوميكرون.
وبسبب الموجة الخامسة لانتشار الوباء أغلق معبد ونغ تاي سن أبوابه أمام الجمهور، خلال الأيام الثلاثة الأولى من السنة القمرية الجديدة، ولكن معابد أخرى أصغر ظلت مفتوحة وسط المدينة.
وكانت هونغ كونغ شهدت زيادة لعدد الإصابات بفيروس كورونا الشهر الماضي، ما جعل المسؤولين يحثون الناس على تجنب التجمعات الكبيرة لمنع انتشار الفيروس، وتم تشديد قيود التباعد الجسدي وإغلاق الحانات ودور السينما وقاعات الألعاب الرياضية.
وقد احتفل الناس في آسيا بالسنة القمرية الجديدة في صمت رغم زيادة معدلات التطعيم. ولكل عام في الصين اسم من بين 12 علامة من الأبراج في دورة متعاقبة، ويأتي عام النمر هذه السنة بعد عام الثور.
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