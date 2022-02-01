شاهد: استعمال صخور الغرانيت في اسكتلندا لصنع أحجار رياضة الكيرلينغ

في جزيرة ايلسا كريغ الواقعة بين غلاسكو في اسكتلندا وبلفاست، تستخدم صخور الغرانيت في صنع أحجار سيستعملها لاعبو رياضة الكيرلينغ خلال دورة الألعاب الأولمبية الشتوية المقبلة، التي تنطلق هذا الأسبوع في الصين. وتشكّل إيلسا كريغ جزءاً أساسياً من عالم الكيرلينغ، وهي رياضة يدفع فيها لاعبون أحجارا من الغرانيت على ميدان جليدي، بمساعدة اثنين من زملائهم في الفريق يسخّنان الجليد بممسحتيهما، لجعل الأحجار قريبة قدر الإمكان من قلب الهدف. وفي هذه الجزيرة، تكسّر شركة "كايس كيرلينغ" التي تصنّع منذ العام 1851 أحجار رياضة الكيرلينغ، وتقدّمها إلى منظمي دورات الألعاب الأولمبية الشتوية منذ نسختها الأولى عام 1924، صخوراً لها الحق الحصري في استغلالها. ويبلغ وزن كل حجر 19,96 كيلوغراماً وقطره 28 سنتمتراً، ويستغرق صنعه خمس ساعات من العمل.