شاهد: استعمال صخور الغرانيت في اسكتلندا لصنع أحجار رياضة الكيرلينغ

في جزيرة ايلسا كريغ الواقعة بين غلاسكو في اسكتلندا وبلفاست، تستخدم صخور الغرانيت في صنع أحجار سيستعملها لاعبو رياضة الكيرلينغ خلال دورة الألعاب الأولمبية الشتوية المقبلة، التي تنطلق هذا الأسبوع في الصين. وتشكّل إيلسا كريغ جزءاً أساسياً من عالم الكيرلينغ، وهي رياضة يدفع فيها لاعبون أحجارا من الغرانيت على ميدان جليدي، بمساعدة اثنين من زملائهم في الفريق يسخّنان الجليد بممسحتيهما، لجعل الأحجار قريبة قدر الإمكان من قلب الهدف. وفي هذه الجزيرة، تكسّر شركة "كايس كيرلينغ" التي تصنّع منذ العام 1851 أحجار رياضة الكيرلينغ، وتقدّمها إلى منظمي دورات الألعاب الأولمبية الشتوية منذ نسختها الأولى عام 1924، صخوراً لها الحق الحصري في استغلالها. ويبلغ وزن كل حجر 19,96 كيلوغراماً وقطره 28 سنتمتراً، ويستغرق صنعه خمس ساعات من العمل.
No Comment المزيد من
شاهد: بعد العاصفة "مالك" العاصفة "كوري" تخلف أضرارا كبيرة في هولندا
شاهد: الثلوج تحول شوارع بينكل التركية إلى حلبات تزلج حقيقة
شاهد: مظاهرة في التشيلي احتجاجا على تدفق المهاجرين المتهمين بالتسبب في ارتفاع نسبة الجريمة
بدون تعليق: واضعين الكمامات .. كهنة بوذيون يستحمون في نهر بارد في إطار طقوس التطهير السنوية باليابان
شاهد: متظاهرون سودانيون يشاركون في مسيرة احتجاجية ضد الانقلاب العسكري في الخرطوم
مسيرات نسائية في أوروغواي تندد بحالات الاعتداء الجنسي المتزايدة
شاهد: الآلاف من طيور البجع المهاجرة تحط الرحال في قرية بيتاتان المكسيكية
شاهد: عملية واسعة لتنظيف سواحل تايلاند بعد تسرب عشرات الأطنان من النفط
عاصفة شتوية قياسية تجتاح شمال شرق أمريكا وإعلان الطوارئ في عدة ولايات
بدون تعليق: عاصفة ثلجية تضرب لبنان وتعزل بلداته وتغلق طرقاته
بدون تعليق: حدائق مركز كينيدي في واشنطن تتوهّجُ نوراً وجمالاً بحلول "عام النمر"
بدون تعليق: فنلندي يقص جليد بحيرة بالمنشار الكهربائي لتصميم شعار الألعاب الأولمبية
شاهد: "بيت المجانين" في بوغوتا الكولومبية أصبح وجهة سياحية لا مفر منها
شاهد: شلال "توبليتا" الروماني الذي تتدفق منه المياه الحارة عادة يتجمّد لشدة البرد
شاهد: فلسطينيون يتزلجون ويلعبون بكرات الثلج في باحة الأقصى في القدس