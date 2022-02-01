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متظاهرون يحملون صورا لنساء مقتولات ومختفيات للاحتجاج على العنف ضد المرأة في لاباز، بوليفيا. الاثنين 31 يناير 2022

احتشد المئات في العاصمة البوليفية لاباز يوم الاثنين احتجاجا على العنف ضد المرأة. وهتف المتظاهرون خلال احتجاج يوم الاثنين "قضاة ونيابة نفس القذارة!" أثناء سيرهم مروا بالمباني الحكومية والمحاكم.

جاء ذلك في أعقاب الغضب من قضية مغتصب متسلسل حُكم عليه بالسجن 30 عاما لارتكابه جريمة قتل ، لكن أطلق سراحه لأسباب طبية في عام 2019 بعد أن قضى بضع سنوات فقط. وأعيد اعتقال الرجل الأسبوع الماضي بعد العثور على جثتي امرأتين مدفونتين في منزله.

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