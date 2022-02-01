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شاهد: كريبيش وأوبرباخر يحققان الفوز للنمسا في مسابقة التزلج المسماة "إنغادين سنو" في سويسرا

فاز النمساويان تاو كريبيش وجوليان أوبرباخر في مسابقة التزلج المسماة "إنغادين سنو" في سيلفابلانا، في كانتون غريسونس جنوب شرق سويسرا.

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