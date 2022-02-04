ولد صغير من إنسان الغاب في 22 يناير- كانون الثاني الماضي في حديقة حيوانات أمنفيل بشرق فرنسا. وأنجبت الأم بوتري، بعد ست سنوات من ولادة طفلها الأخير توباي. وقالت حديقة الحيوان في بيان صحفي إن الجمهور يمكنه بالفعل زيارة المولود الجديد الذي لا يزال في أحضان والدته.

انسان الغاب نوع من القردة المهددة بالانقراض. ويطلق عليه تسمية إنسان الغاب لأن وجهه تبدو عليه بعض التعبيرات البشرية كالتفكير مثلا ويحرك شفتيه بأشكال مختلفة يعتقد إنها طريقة للاتصال.