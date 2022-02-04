ولد صغير من إنسان الغاب في 22 يناير- كانون الثاني الماضي في حديقة حيوانات أمنفيل بشرق فرنسا. وأنجبت الأم بوتري، بعد ست سنوات من ولادة طفلها الأخير توباي. وقالت حديقة الحيوان في بيان صحفي إن الجمهور يمكنه بالفعل زيارة المولود الجديد الذي لا يزال في أحضان والدته.
انسان الغاب نوع من القردة المهددة بالانقراض. ويطلق عليه تسمية إنسان الغاب لأن وجهه تبدو عليه بعض التعبيرات البشرية كالتفكير مثلا ويحرك شفتيه بأشكال مختلفة يعتقد إنها طريقة للاتصال.
No Comment المزيد من
بدون تعليق: المؤمنون بديانة أومباندا في البرازيل والأوروغواي يحتفلون بإلهة البحر الإفريقية يمانجا
بدون تعليق: وصول الشعلة الأولمبية للألعاب الشتوية إلى سور الصين العظيم وجاكي شان في استقبالها
شاهد: تصفيق حار لزعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون وزوجته خلال حفل موسيقي
بدون تعليق: رجل يقطع جلسة البابا ويصرخ "الله يرفضكم"
شاهد: إعصار باتسيراي يهدد موريشيوس ومدغشقر ومقاطعة ريونيون الفرنسية
شاهد: صور جوية لانزلاق التربة المدمر الذي حصد 22 روحاً في الإكوادور
فيديو: فرق الطوارئ البرازيلية تزيح الأوحال والأنقاض في بلدة ضربتها انهيارات أرضية
شاهد: كريبيش وأوبرباخر يحققان الفوز للنمسا في مسابقة التزلج المسماة "إنغادين سنو" في سويسرا
شاهد: هونغ كونغ تحتفل بسنة النمر بمناسبة العام القمري الجديد في ظل وضع صحي حرج
بدون تعليق: مسيرة حاشدة في لاباز للمطالبة بالعدالة للنساء
بدون تعليق: سبيس إكس تطلق قمرا اصطناعيا إيطاليا من فلوريدا
شاهد: صيد في الجليد ضمن أكبر مسابقة خيرية في العالم
شاهد: استعمال صخور الغرانيت في اسكتلندا لصنع أحجار رياضة الكيرلينغ
شاهد: بعد العاصفة "مالك" العاصفة "كوري" تخلف أضرارا كبيرة في هولندا
شاهد: الثلوج تحول شوارع بينكل التركية إلى حلبات تزلج حقيقة