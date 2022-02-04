احتفل العشرات من المصلين البرازيليين من المجموعة الدينية الأفروبرازيلية فيلهوس غاندي Filhos de Gandhi، بإلهة البحر يمانجا وطلبوا الحماية وسط ارتفاع حالات الاصابة بمتغير أوميكرون. وعادة ما تجذب العبادة التقليدية الآلاف من الناس إلى شواطئ البرازيل لكن مع انتشار الوباء، لم يحضر الاحتفال هذا العام سوى عدد قليل.
وفي أوروغواي، تنقل المؤمنون إلى مياه نهر بلايت في مونتيفيديو عاصمة البلاد لتقديم القرابين يمانجا. وعلى هامش الاحتفال قال أحد القادة الدينيين "هذه فرصة للتوحيد بين الروح والإيمان".
يشارك المؤمنون للمرة الأولى منذ عامين في الاحتفال بعد إلغائه في عام 2021 بسبب جائحة فيروس كورونا.
أومباندا هي ديانة سائدة في أمريكا الجنوبية تمزج التقاليد الإفريقية مع المعتقدات الكاثوليكية والأمريكية الأصلية.
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