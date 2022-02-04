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الصلاة من أجل حسن الحظ عشية رأس السنة القمرية الصينية الجديدة في ضريح تاي هونغ كونغ في بانكوك - تايلاند.

أقامت أكبر جالية صينية في تايلاند استعراضها السنوي للعام القمري الجديد الخميس. الاحتفال غمرته التنانين والألعاب البهلوانية والملابس الحمراء والذهبية.

وساهمت الفرق الموسيقية والأضرحة المنبثقة في الأجواء الاحتفالية في العرض الذي أقيم في مدينة ناخون ساوان بوسط تايلاند، على بعد حوالي 250 كيلومترًا شمال بانكوك.

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كان الحدث جزءًا من الاحتفالات التي استمرت أسبوعًا والتي تمت مراقبتها في ظل قيود مشددة جراء كوفيد- 19.

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