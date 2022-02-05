تم إنقاذ طاقم ناقلة النفط تريستا ستار الموريشيوسية، بعد أن تقطعت بهم السبل بالقرب من سواحل سان فيليب جنوب شرق مقاطعة لاريونيون الفرنسية لما وراء البحار في المحيط الهندي، بعد أن اجتاح إعصار باتسيراي المنطقة. وقامت السلطات المحلية بنقلهم قبالة الشاطئ يوم الجمعة.

وجاء في بيان للمقاطعة الفرنسية أن "العملية الخطيرة، والتقنية للغاية وغير المسبوقة لانقاذ" 11 بحارا هنديا وبنغاليا، على متن السفينة الموريشيوسية تريستا ستار اكتملت، في "ظروف مناخية غير مواتية للغاية". ووضعت الجزيرة الفرنسية في حالة تأهب قصوى مع اقتراب الإعصار الأربعاء، ما أجبر سكانها البالغ عددهم 860 ألف نسمة على اتخاذ تدابير احترازية.