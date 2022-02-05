بدون تعليق: مهرجان لأزهار الأوركيد الكوستاريكية في حدائق "كيو" البريطانية

ينطلق السبت مهرجان أزهار الأوركيد في حدائق كيو الملكية للنبات في جنوب غرب لندن مع عرض أكثر من خمسة آلاف زهرة ملوّنة احتفالاً بالتنوّع البيئي في كوستاريكا.
ويسلّط المهرجان الضوء على زهرة "غواريانت ستينيري"، وهي الزهرة الوطنية للبلد الواقع في أمريكا الوسطى والمعروف بجهوده للحفاظ على البيئة. تتميّز هذه الزهرة المهددة بالانقراض بأوراقها الزهرية، وتنمو على أغصان الأشجار وجذوعها في الغابات الرطبة، أو على المنحدرات الصخرية الواقعة على ارتفاعات معينة.
ويفرد المهرجان المقرر إقامته حتى 6 آذار/مارس في بيوت زجاجية بُنيت باعتماد معايير الطقس الاستوائي، مساحة للحيوانات في كوستاريكا، من خلال وضع منحوتات تظهر عدداً من الحيوانات من بينها السلاحف بين الأزهار المعروضة.
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