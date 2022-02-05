شاهد: مدنيون أوكرانيون يتدربون استعداداً لغزو روسي محتمل

تواصلت تدريبات الدفاع عن النفس للمدنيين في ضواحي العاصمة الأوكرانية، كييف، السبت، وسط مخاوف من غزو روسي محتمل وتوتر شديد بين موسكو والغرب. وانضم المتطوعون إلى العسكريين السابقين لتعلم كيفية التعامل مع الأسلحة وإدارة الإسعافات الأولية. وجاء سكان كييف من مختلف الفئات العمرية إلى ضواحي المدينة ليتم تدريبهم على المعرفة الأساسية لكيفية الدفاع عن أنفسهم وأحبائهم.