شاهد: مسيرة حاشدة في خاركيف الأوكرانية ووعود للجيش الروسي بحرب عصابات إذا هاجم البلاد

تظاهر آلاف الأشخاص في مدينة خاركيف الأوكرانية يوم السبت للاحتجاج على أي غزو روسي محتمل ولإظهار الوحدة مع بقية أوكرانيا.
وتقع خاركيف على بعد 40 كيلومتراً من مواقع انتشرت فيها عشرات الآلاف من القوات الروسية على حدود أوكرانيا. وقال أحد المتظاهرين "نحن شعب مسالم. نريد أن نعيش بسلام مع الجميع".
وقال آخر "لن تكون هناك حرب" شعرت أن الاستجابة الدولية للوضع ستوقف أي غزو روسي محتمل.
إذا غزت روسيا البلاد، فإن بعض سكان خاركيف الذين يزيد عددهم عن مليون نسمة يقولون إنهم على استعداد للتخلي عن حياتهم المدنية وشن حملة حرب عصابات ضد واحدة من أعظم القوى العسكرية في العالم.
وخاركيف ثاني أكبر مدينة في أوكرانيا، وهي واحدة من مراكزها الصناعية الرائدة، بما في ذلك مصنعان يعيدان بناء الدبابات القديمة التي تعود إلى الحقبة السوفياتية أثناء بناء أخرى جديدة.
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