شاهد: فنانون يغيرون وجه حي كامل بلوحة جدارية عملاقة رسمت على ألف منزل في البيرو

وضع فنانون في العاصمة البيروفية ليما اللمسات الأخيرة على لوحة جدارية عملاقة تغطي حيا بأكمله في سان كريستوبال هيل. و رسم مصممون وفنانون لوحات على أكثر من 1000 منزل في سان كريستوبال لمدة قاربت 9 أشهر لعمل لوحة جدارية عملاقة يمكن رؤيتها في جميع أنحاء المدينة.
وقالت مجموعة " كولور إنرجي" الفنية القائمة على المشروع إنها تريد إضفاء مظهر جديد، على ما يُنظر إليه على أنه منطقة خطرة في ليما. وتم تمويل أعمال الترميم والطلاء من قبل بلدية ليما وشركة طلاء خاصة، تسعى لخلق فرص عمل وتعزيز الإحساس بالانتماء وسط السكان.
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