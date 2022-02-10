قدم الرئيس السنغالي ماكي سال ميداليات الشرف لفريق السنغال لكرة القدم الفائز بكأس إفريقيا للأمم التي نظمت في الكاميرون. أعضاء الفريق تم استقبالهم في القصر الرئاسي، وتم إعلان يوم الإثنين عطلة وطنية تقديرا لهذا الإنجاز. واستقبل عشرات الآلاف من الأشخاص منتخب بلادهم فور وصوله إلى العاصمة السنغالية داكار. وكان المنتخب السنغالي قد فاز على المنتخب المصري بركلات الترجيح في المباراة النهائية.