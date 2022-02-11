دون تعليق: أفضل راكب أمواج في العالم يخوض مسابقة مثيرة في البرتغال

أقيمت مسابقة "نازاري تو سيرفينغ" (Nazaré Tow Surfing) التابعة لرابطة العالم لركوب الأمواج يوم الخميس في برايا دي نورتي، نازاري، البرتغال، حيث قام أفضل راكبي الأمواج الكبيرة في العالم بركوب أمواج بلغ ارتفاعها بين من 40 إلى 50 قدمًا، ويتعلق الأمر بلوكا شيانكا الذي احتفظ مرة أخرى بلقب أفضل أداء للرجال ولفريقه.
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