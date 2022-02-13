بدون تعليق: النيران تلتهم محلات "بازار طهران الكبير" في إيران

اندلع السبت حريق مهول في البازار الكبير في العاصمة الإيرانية طهران. وأفادت إدارة الإطفاء في طهران أن الحريق الذي اندلع في قسم صانعي الأحذية بالبازار ألحق أضرارا بنحو 25 متجرا. وقال شهود عيان إن النيران ألتهمت حوالي 25 متجرًا أو أكثر. وخلال امتداد ألسنة اللهب في البازار سمع دوي انفجارات. تحاول الشرطة الإيرانية التوصل لأسباب اندلاع الحريق الذي أصيب خلاله شخصان بجروح متفاوتة.