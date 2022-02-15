تجمع مئات الأشخاص في مدينة تايبيه الجديدة للاحتفال بمهرجان فوانيس السماء السنوي في بداية عام النمر، العام القمري الجديد.
أطلقت العشرات من الفوانيس وأضاءت ليل المدينة.
يصادف المهرجان نهاية الاحتفال بالعام القمري الجديد، والمعروف أيضاً باسم عيد الربيع، والذي يستمر 15 يوماً.
No Comment المزيد من
بدون تعليق: جنود أوكرانيون يتدربون على استخدام صواريخ مضادة للدبابات في ظل مخاوف من غزو روسي
بدون تعليق: حفل زفاف جماعي في العاصمة المكسيكية بمناسبة عيد الحب
شاهد: قافلة الاحتجاج ضد لوائح كوفيد-19 تصل ليل الفرنسية في طريقها إلى بلجيكا
شاهد: العشاق في باريس لالتقاط الصورة الحلم احتفالا بعيد الحب
شاهد: الباحثون عن الرومانسية يتوافدون على مدينة البندقية للاحتفال بعيد الحب
شاهد | بكين تحت الثلج الطبيعي بعد 10 أيام من افتتاح الألعاب الأولمبية الشتوية
شاهد | كتائب آزوف اليمينية المتطرفة تدرب أوكرانيين على السلاح لردع الروس
بدون تعليق: مزارعون يونانيون يسكبون الحليب في الطريق احتجاجا على ارتفاع تكاليف الطاقة
فيديو: مثليون يحتفلون بنزهة سنوية في العاصمة التشيلية سانتياغو
بدون تعليق: ثوران بركان إتنا الإيطالي يتسبب في ظاهرة البرق البركاني النادرة
بدون تعليق: النيران تلتهم محلات "بازار طهران الكبير" في إيران
بدون تعليق: مراسل صحفي يكافح الغاز المسيل للدموع في باريس لتغطية مظاهرة ضد القيود الصحية
بدون تعليق: آلاف الأستراليين يتظاهرون ضد التلقيح
بدون تعليق: متظاهرون نيوزيلنديون رافضون للتطعيم يحفرون الخنادق لمواجهة رشاشات المياه بحديقة البرلمان
شاهد: استمرار حصار البرلمان في نيوزيلندا من قبل مناهضين للقاح كوفيد-19