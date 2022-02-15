تجمع مئات الأشخاص في مدينة تايبيه الجديدة للاحتفال بمهرجان فوانيس السماء السنوي في بداية عام النمر، العام القمري الجديد.

أطلقت العشرات من الفوانيس وأضاءت ليل المدينة.

يصادف المهرجان نهاية الاحتفال بالعام القمري الجديد، والمعروف أيضاً باسم عيد الربيع، والذي يستمر 15 يوماً.