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مهرجان الفوانيس السنوي في تابيه، تايوان، 15 فبراير 2022

تجمع مئات الأشخاص في مدينة تايبيه الجديدة للاحتفال بمهرجان فوانيس السماء السنوي في بداية عام النمر، العام القمري الجديد.

أطلقت العشرات من الفوانيس وأضاءت ليل المدينة.

يصادف المهرجان نهاية الاحتفال بالعام القمري الجديد، والمعروف أيضاً باسم عيد الربيع، والذي يستمر 15 يوماً.

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