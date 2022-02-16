بدون تعليق: بحيرة متجمدة تستقطب الزوار لتمضية الشتاء في شرق تركيا

بين كانون الأول/ديسمبر وآذار/مارس، عندما تكون سماكة الجليد كافية، يعرّف أورهان غولر المقيم على ضفة بحيرة تشلدر في شرق تركيا السياح على منطقته التي يكسوها معطف أبيض خلال فصل الشتاء.
ينظم غولر البالغ 19 عاما نزهات في عربات تجرها خيول للسياح الذين يُعجبون جدا بمنظر الجليد الأبيض على البحيرة وهي من الأكبر في منطقة الأناضول عند الحدود مع جورجيا.
ويقول "تبلغ سماكة الجليد اليوم 25 سنتمترا. لكن السماكة قد تصل إلى 40 سنتمترا. في بعض الأيام تنخفض الحرارة إلى 30 درجة أو 40 درجة مئوية دون الصفر. لا تكون الشمس مشرقة على الدوام كما الحال اليوم. لكن هذا مصدر عيشنا".
وتشكّل بحيرة تشلدر الممتدة على 20 كيلومترا جنة للطيور المهاجرة من أوز بري ونورس وبجع خصوصا.
وتنتج المنطقة الجبن خصوصا، من بينها "الغرافيير" على غرار جبن الغرويير السويسري، الموروث عن مواطن سويسري دعاه القيصر عندما كان الروس يحتلون عاصمة المنطقة الواقعة على 70 كيلومترا، في 1870.
والشتاء طويل وقاس على ارتفاع حوالى ألفي متر فيما النشاطات نادرة لذا يشكل نقل السياح في عربات تجرها خيول مصدر عائدات لسكان المنطقة.
وزاد عدد السياح من أنقرة الذين يأتون عبر قطار الشرق السريع "دوغو اكسبريسي"، وهو قطار سياحي يعبر منطقة الأناضول في 36 ساعة ما يؤمن عائدات إضافية للسكان.
ويتحول أورهان غولر وهو طالب في كلية الزراعة في قارص كبر على ضفاف بحيرة تشلدر، طوعا إلى مرشد سياحي في عطلة نهاية الأسبوع.
ويوضح غولر "نحن نحيي ثقافتنا وتقاليدنا. في الأوضاع العادية، تشكل هذه المزلاجات وسيلة تنقلنا. قبلا، كان أسلافنا يستخدمونها للذهاب غلى المستشفى أو التنقل بين القرى في المنطقة. في أيامنا هذه، الناس لديهم فضول حول هذه العربات لذا ننقلهم عليها".
ويقول الشاب خلال سحبه صنارة من حفرة في الجليد داخل البحيرة إنه مع سباقات للخيول القوقازية الصغيرة على الجليد ومسابقات في رمي الرمح وصيد تحت الجليد، "نظهر ذلك كله للزائر مع شرح طريقة عيشنا هنا"،
واستُصلحت ثلاثة ممرات على طول البحيرة، مع بعض المطاعم وباعة الشاي وحتى النبيذ الساخن لإضفاء بعض الدفء على التجربة التي أدرجت ضمن قائمة الاستكشافات السياحية المحلية.
وتتجلى البحيرة بأبهى حللها عند مغيب الشمس وانعكاس خيوطها على جليد البحيرة المتجمدة، رغم أن الزائرين يكونون قد غادورا بأكثريتهم المكان.
No Comment المزيد من
بدون تعليق: بمناسبة عيد الحب.. متحف رودين بباريس ينظم فعّالية حول تمثال "القبلة"
بدون تعليق: مستشفيات هونغ كونغ المكتظة بمرضى كورونا تفتتح أجنحة في الهواء الطلق
بدون تعليق: في بداية عام النمر.. الفوانيس تضيء سماء تايبيه
بدون تعليق: جنود أوكرانيون يتدربون على استخدام صواريخ مضادة للدبابات في ظل مخاوف من غزو روسي
بدون تعليق: حفل زفاف جماعي في العاصمة المكسيكية بمناسبة عيد الحب
شاهد: قافلة الاحتجاج ضد لوائح كوفيد-19 تصل ليل الفرنسية في طريقها إلى بلجيكا
شاهد: العشاق في باريس لالتقاط الصورة الحلم احتفالا بعيد الحب
شاهد: الباحثون عن الرومانسية يتوافدون على مدينة البندقية للاحتفال بعيد الحب
شاهد | بكين تحت الثلج الطبيعي بعد 10 أيام من افتتاح الألعاب الأولمبية الشتوية
شاهد | كتائب آزوف اليمينية المتطرفة تدرب أوكرانيين على السلاح لردع الروس
بدون تعليق: مزارعون يونانيون يسكبون الحليب في الطريق احتجاجا على ارتفاع تكاليف الطاقة
فيديو: مثليون يحتفلون بنزهة سنوية في العاصمة التشيلية سانتياغو
بدون تعليق: ثوران بركان إتنا الإيطالي يتسبب في ظاهرة البرق البركاني النادرة
بدون تعليق: النيران تلتهم محلات "بازار طهران الكبير" في إيران
بدون تعليق: مراسل صحفي يكافح الغاز المسيل للدموع في باريس لتغطية مظاهرة ضد القيود الصحية