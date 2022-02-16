أطلقت الشرطة النيبالية الغاز المسيل للدموع واستخدمت خراطيم المياه واعتقلت 77 متظاهرا في العاصمة كاتماندو خلال احتجاج عدة مئات من الأشخاص على تخصيص منحة أمريكية قيمتها 500 مليون دولار موجهة لتمويل مشاريع البنية التحتية. وقال المتحدث باسم الشرطة بيشنو كومار ك.سي إن "المتظاهرين اعتقلوا بعد أن رشقوا الحجارة وحاولوا اقتحام المنطقة المحظورة الواقعة بالقرب من البرلمان".
ووقعت نيبال على اتفاقية تحدي الألفية Millenium Challenge Corporation (MCC) في العام 2017 لتمويل مشاريع البنية التحتية، لكن الحكومة تكافح من أجل إقناع البرلمان بالمصادقة عليها بحلول الموعد النهائي في 28 فبراير- شباط الجاري. ووفقاً لواشنطن، فإن منحة تحدي الألفية التي أقرها الكونغرس الأمريكي في العام 2004 تخصص مساعدات على نطاق واسع لدعم النمو الاقتصادي وتقليل الفقر.
No Comment المزيد من
بدون تعليق: تواصل عمليات البحث والانقاذ بعد الفيضانات المدمرة في ريو دي جانيرو
بدون تعليق: الأوكرانيون يحيون "يوم الوحدة" ويرفعون علما عملاقا في مواجهة التهديد الروسي بالغزو
بدون تعليق: بحيرة متجمدة تستقطب الزوار لتمضية الشتاء في شرق تركيا
بدون تعليق: بمناسبة عيد الحب.. متحف رودين بباريس ينظم فعّالية حول تمثال "القبلة"
بدون تعليق: مستشفيات هونغ كونغ المكتظة بمرضى كورونا تفتتح أجنحة في الهواء الطلق
بدون تعليق: في بداية عام النمر.. الفوانيس تضيء سماء تايبيه
بدون تعليق: جنود أوكرانيون يتدربون على استخدام صواريخ مضادة للدبابات في ظل مخاوف من غزو روسي
بدون تعليق: حفل زفاف جماعي في العاصمة المكسيكية بمناسبة عيد الحب
شاهد: قافلة الاحتجاج ضد لوائح كوفيد-19 تصل ليل الفرنسية في طريقها إلى بلجيكا
شاهد: العشاق في باريس لالتقاط الصورة الحلم احتفالا بعيد الحب
شاهد: الباحثون عن الرومانسية يتوافدون على مدينة البندقية للاحتفال بعيد الحب
شاهد | بكين تحت الثلج الطبيعي بعد 10 أيام من افتتاح الألعاب الأولمبية الشتوية
شاهد | كتائب آزوف اليمينية المتطرفة تدرب أوكرانيين على السلاح لردع الروس
بدون تعليق: مزارعون يونانيون يسكبون الحليب في الطريق احتجاجا على ارتفاع تكاليف الطاقة
فيديو: مثليون يحتفلون بنزهة سنوية في العاصمة التشيلية سانتياغو