أطلقت الشرطة النيبالية الغاز المسيل للدموع واستخدمت خراطيم المياه واعتقلت 77 متظاهرا في العاصمة كاتماندو خلال احتجاج عدة مئات من الأشخاص على تخصيص منحة أمريكية قيمتها 500 مليون دولار موجهة لتمويل مشاريع البنية التحتية. وقال المتحدث باسم الشرطة بيشنو كومار ك.سي إن "المتظاهرين اعتقلوا بعد أن رشقوا الحجارة وحاولوا اقتحام المنطقة المحظورة الواقعة بالقرب من البرلمان".

ووقعت نيبال على اتفاقية تحدي الألفية Millenium Challenge Corporation (MCC) في العام 2017 لتمويل مشاريع البنية التحتية، لكن الحكومة تكافح من أجل إقناع البرلمان بالمصادقة عليها بحلول الموعد النهائي في 28 فبراير- شباط الجاري. ووفقاً لواشنطن، فإن منحة تحدي الألفية التي أقرها الكونغرس الأمريكي في العام 2004 تخصص مساعدات على نطاق واسع لدعم النمو الاقتصادي وتقليل الفقر.