بمناسبة عيد الحبّ، نظم متحف رودين في العاصمة الفرنسية باريس فعالية مسائية توسطها تمثال "القبلة" الذي يصوّر لحظة حميمية بين عاشقين حلّقا بعيداً في سماء الحب.
وتقول مديرة المتحف أميلي سيمير: "ما أن فتحت أبواب المتحف أمام الزوار حتى امتلأت الردهات بأولئك الذين جاؤوا ليعيشوا لحظة بهيجة واحتفالية ودافئة حول هذا التمثال الذي هو حقاً أيقونة الحب.. إنه قبلة رودين".
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