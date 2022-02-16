بدون تعليق: الأوكرانيون يحيون "يوم الوحدة" ويرفعون علما عملاقا في مواجهة التهديد الروسي بالغزو

أحيت كييف الأربعاء "يوم الوحدة" الذي أعلنه الرئيس فولوديمير زيلنسكي لمواجهة "الهجوم الروسي". واحتشد عشرات المواطنين من سكان العاصمة الأوكرانية في استاد كييف ورفعوا علما ضخما وعزفوا النشيد الوطني.

هذا وزين العلم الأوكراني بلونيه الأصفر والأزرق المدارس والمستشفيات والعديد من المحال التجارية إضافة إلى المقار الحكومية في شارع خريشاتيك الرئيسي في كييف.

وقال زيلنسكي في كلمة ألقاها إلى الأمة، الإثنين، "يُقال لنا إن 16 شباط/فبراير سيكون يوم الهجوم. سنجعله يوم الوحدة”.