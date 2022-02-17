بدون تعليق: نادي لارامس الأمريكي يحتفل بفوزه بكأس لومباردي للسوبر بول

هتف مشجعو نادي رامس لماثيو ستافورد وكوبر كوب وآرون دونالد وبقية أبطال السوبر بول خلال عرض النصر بكأس لومباردي لكرة القدم الأمريكية الأربعاء في لوس أنجلس. ولوح أعضاء الفريق للمشجعين من حافلات مكشوفة سارت على طريق يؤدي إلى ساحة خارج ملعب لوس أنجلس التذكاري، حيث كان الآلاف يرتدون بدلة نادي رامس الصفراء والزرقاء في انتظار وصول الموكب.