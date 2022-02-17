أضاء عرض مبهر للحديد المنصهر في وورد بارك سماء بكين في إطار مهرجان الفوانيس واليوم الـ 15 من العام القمري الجديد. يقوم العارضون بتسخين الحديد المصهور في فرن ورشه في الهواء الطلق، مما يؤدي إلى تشكل عروض تشبه الألعاب النارية تسمى أيضًا "الزهرة الحديدية".