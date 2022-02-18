واصلت عشرات الشاحنات اعتصامها في شوارع منطقة البرلمان في مدينة أوتاوا الكندية مطلقة الأبواق من وقت لآخر. وحذّرت الشرطة الكندية المتظاهرين المعارضين لتدابير مكافحة كوفيد والذين يشلّون الحركة في أوتاوا منذ قرابة ثلاثة أسابيع بوجوب إخلاء الشوارع تحت طائلة الاعتقال وفرض غرامات ومصادرة شاحناتهم.
من ناحيتها توصلت السلطات الفدرالية لنهاية سلمية لآخر عمليات قطع للطرق، ينفذها متظاهرون واستهدفت معابر حدودية بين كندا والولايات المتحدة. وقالت شرطة أوتاوا في مذكرة وزّعت على الشاحنات المركونة أمام البرلمان "يتعين عليكم مغادرة المنطقة فوراً".
بدأ تحرّك الشاحنات مع احتجاج سائقين على فرض التلقيح الإلزامي ضد كوفيد شرطاً لعبور الحدود الأمريكية، لكنّ المطالب تزايدت لتشمل إلغاء كافة التدابير الصحية في مواجهة الجائحة، وامتدت بالنسبة للبعض لتشمل مناهضة أوسع للمؤسسات.
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