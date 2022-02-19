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اضطرابات في حي الشيخ جراح بالقدس الشرقية المحتلة.

فرقت الشرطة الإسرائيلية متظاهرين فلسطينيين في حي الشيخ جراح بالقدس الشرقية المحتلة، حيث تدفق عشرات المتظاهرون لدعم الفلسطينيين الذين يواجهون الإخلاء من قبل المستوطنين اليهود.

والجمعة اندلعت صدامات جديدة في الحيّ المضطرب بين الشرطة الإسرائيلية والمتظاهرين الذين نزلوا إلى الشارع تضامناً مع عائلات فلسطينية مهدّدة بالطرد من مساكنها في هذا الحيّ.

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وبسط جمع من الفلسطينيين سجّادات على الإسفلت في أحد شوارع حيّ الشيخ جرّاح أدّوا الصلاة عليها، ثمّ انضمّ إليهم متظاهرون نزلوا إلى الشارع للتضامن مع العائلات المهدّدة بالطرد من هذا الحيّ الذي أصبح رمزاً للنضال ضدّ الاستيطان الإسرائيلي في القدس الشرقية.

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