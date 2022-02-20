بدون تعليق: الألعاب النارية تضيء سماء بكين بمناسبة اختتام الألعاب الأولمبية الشتوية

أضاءت الألعاب النارية سماء بكين في الصين بمناسبة اختتام الألعاب الأولمبية الشتوية. وأطلقت الألعاب النارية فوق ملعب بكين الوطني الذي شهد الحفل الختامي للألعاب. حضر رئيس اللجنة الأولمبية الدولية توماس باخ الحفل الختامي. وتابع حشد من المتفرجين حافظوا على مسافات التباعد الاجتماعي بفضل فوانيس حمراء مخصصو لذلك العرض، بينما تم إنزال العلم الأولمبي ونقله إلى رؤساء بلديات المدن المضيفة ميلان وكورتينا دامبيزو في إيطاليا.

كان العقل المدبر لهذا الحدث المخرج السينمائي الصيني الشهير تشانغ ييمو، الذي كان مسؤولاً أيضًا عن احتفالات الألعاب الصيفية لعام 2008. حصلت الصين على تسع ميداليات ذهبية غير مسبوقة خلال الألعاب، متقدمة على الولايات المتحدة.