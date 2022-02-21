بعد غياب لمدة عام، عادت الأجواء الاحتفالية إلى مدينة نيس حيث تحتضن المدينة الساحلية استعراض الكرنفال السنوي. استمتع المتفرجون بمشاهدة المواكب مع عودة الحياة إلى المدينة. جابت المواكب والعربات الملونة الشوارع وسط عروض الرقص ومجموعة من الأزياء المبهرة.
يحمل الكرنفال هذا العام موضوع ملك الحيوانات وتزينت العديد من العوامات بمملكة الحيوانات.
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