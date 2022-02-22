بدون تعيق: ثوران بركان جبل إتنا في صقلية.. أنشط بركان في العالم

ثار بركان جبل إتنا على جزيرة صقلية الإيطالية مرة أخرى هذا العام في مشهد رمادي نتج عن كثافة الحمم والسحابات البركانية التي بلغ ارتفاعها 10 كيلومترات.

وقد أدى ثوران البركان الواقع على الساحل الشرقي للجزيرة الإيطالية إلى إغلاق مطار كاتانيا وإلغاء الرحلات الجوية أو تحويلها إلى مطارات أخرى.