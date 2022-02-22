بدون تعليق: عودة كرنفال فياريجيو في إيطاليا بعد إلغائه العام الماضي بسبب كورونا

في العام الماضي، أجبر الوباء كرنفال فيارويجيو على السماح بحضور 5000 متفرج فقط. ويعتبر هذا الحدث السنوي الأبرز في مدينة فياريجيو الإيطالية ومن أشهر احتفالات الكرنفال في أوروبا.
وبفضل حملات التطعيم وتقليل خطر الإصابة بفيروس كورونا، يستقبل المتنزه الساحلي زواره بأعداد غير محدودة للاستمتاع بالفعاليات والعروض.
ويرى منظمو الحفل من سكان فياريجيو والفنانين، الذين عملوا على إنشاء وتشغيل العربات الشاهقة والملونة، أن عودة الكرنفال يمثل ولادة جديدة.
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