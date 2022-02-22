وضعت الشرطة النيوزيلندية حواجز إضافية على الطرق لمنع تدفق مزيد من المتظاهرين الرافضين لحملات التطعيم على مكان الاحتجاج، وهو ما أدى إلى شل حركة السير وسط مدينة ويلينغتون لمدة أسبوعين.
كان الهدف الأول من المظاهرات هو التنديد بجوازات التلقيح، لكنه تحول اليوم ليشمل مواضيع أخرى حيث استغل بعض أعضاء اليمين المتطرف ما يحدث حاليا لرفع شعارات مناهضة للحكومة ووسائل الإعلام.
No Comment المزيد من
بدون تعيق: ثوران بركان جبل إتنا في صقلية.. أنشط بركان في العالم
بدون تعليق: عودة كرنفال فياريجيو في إيطاليا بعد إلغائه العام الماضي بسبب كورونا
بدون تعليق: اندلاع حريق هائل في مجمع سكني في ألمانيا
شاهد: أكبر بحيرة في العالم بروسيا موطن للمهرجان السنوي للجليد
بدون تعليق: رجال الإطفاء يواصلون محاولاتهم لإخماد حريق غابات مدمر في الأرجنتين
بدون تعليق: عشاق البيئة يشاركون في إحصاء الطيور في كاراكاس بفنزويلا
بدون تعليق: كرنفال نيس الشهير يستمر في إبهاج الجماهير
بدون تعليق: الآلاف يتظاهرون في السنغال للمطالبة بقوانين أكثر صرامة ضد المثلية الجنسية
بدون تعليق: الألعاب النارية تضيء سماء بكين بمناسبة اختتام الألعاب الأولمبية الشتوية
بدون تعليق: مهرجان البندقية للمياه "نيبولا سولاريس" يقام في ترسانة المدينة الأثري
بدون تعليق: الجنود الأوكرانيون يمارسون الرياضة في قاعة تدريب مؤقتة على خط المواجهة
بدون تعليق: حشود كبيرة عند حاجز أوسبينكا في أوكرانيا بعد أمر بإخلاء المنطقة
بدون تعليق: حرائق الغابات تخرج عن السيطرة في الأرجنتين
بدون تعليق: روسيا تستخدم صواريخ بالستية وأخرى كروز خلال تدريبات عسكرية
بدون تعليق: الشرطة الإسرائيلية تفرق متظاهرين فلسطينيين في القدس