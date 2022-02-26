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أوكرانية تصلي أمام دير في كييف

لم يتبق للكثير من سكان العاصمة الأوكرانية كييف سوى الصلاة تضرعاً إلى الله لحمايتهم مع اقتراب القوات الروسية من دخولها.

وظهر مقطع مصور لسيدة تقف أمام حائط أحد الأديرة بالعاصمة بعد إعلان السلطات الأوكرانية اليوم الجمعة عن بدء معركة "الدفاع عن كييف".

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