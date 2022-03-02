فرقت الحرب عائلات أوكرانية . ففي نفس العائلة أجبر البعض على الفرار فيما بقي البعض الآخر لحماية البلاد ضد الغزو الروسي. ومسح بافلو بيلوديد دموعه بينما قبل زوجته وابنته ماريا البالغة من العمر عامين. وجرى الوداع في محطة الحافلات بمدينة لفيف الثلاثاء. ساعد بافلو أحبته على ركوب الحافلة المتجهة إلى بولندا حيث انضموا إلى اللاجئين الفارين من الحرب في أوكرانيا.
في سن 33 عامًا، ينتمي بافلو بيلوديد إلى الفئة العمرية للرجال الممنوعين حاليًا من مغادرة أوكرانيا. يتعين عليه هو ووالده البقاء في البلاد للدفاع عنها وفقا للقانون. وتمنع القوانين الأوكرانية الرجال بين الثامنة عشرة والستين من عبور الحدود نظرا لأنهم في سن يسمح لهم بالقتال.
وقالت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين الثلاثاء إن حوالي 660 ألف شخص فروا من أوكرانيا إلى دول مجاورة منذ بدء الغزو الروسي.
No Comment المزيد من
بدون تعليق: إزالة تمثال من الشمع لفلاديمير بوتين من متحف غريفين في باريس
بدون تعليق: مقاطعة واسعة لخطاب لافروف خلال مؤتمر نزع الأسلحة في الأمم المتحدة
بدون تعليق: تصفيق حار ووقوف جماعي بعد كلمة زيلينسكي في البرلمان الأوروبي
بدون تعليق: الأوكرانيون الهاربون من "الحرب" يواصلون التوافد إلى رومانيا
بدون تعليق: المظاهرات المنددة للغزو الروسي لأوكرانيا تتجاوز حدود أوروبا
فيديو: أوكرانيون يلوذون بمركز ماريوبول الرياضي في انتظار انتهاء المعارك
بدون تعليق: أطفال ونساء يواصلون العبور باتجاه بولندا هربا من أوكرانيا إثر الغزو الروسي
بدون تعليق: آلاف الروس يتحدون الحظر المفروض على المظاهرات المناهضة لغزو أوكرانيا
بدون تعليق: مئات الآلاف يتظاهرون في أوروبا ضد غزو روسيا لأوكرانيا
بدون تعليق: رجال ونساء أوكرانيون ينضمون إلى القتال في دنيبرو
بدون تعليق: أوكرانيون يركضون إلى الملاجئ خوفاً من القصف الروسي
شاهد: تدفق آلاف اللاجئين الأوكرانيين على بولندا ورومانيا والمجر وسلوفاكيا
بدون تعليق: مظاهرات في شتى أنحاء العالم تطالب بوقف الحرب في أوكرانيا
بدون تعليق: صاروخ روسي يصيب مبنى سكنيا في كييف
بدون تعليق: أوكرانية تصلي تضرعاً إلى الله مع اقتراب القوات الروسية من العاصمة كييف